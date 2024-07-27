Футболист «Челси» вновь высказался о своей расистской песне

Энцо Фернандес, аргентинский полузащитник «Челси», в очередной раз ответил на вопрос по поводу своей расистской песне.

Напомним, футболист сборной Аргентины после победы на Кубке Америки вместе с другими игроками национальной команды спел песню про игроков сборной Франции. Трансляция этого момента велась в социальных сетях Энцо.

- Я уже принёс свои извинения, всё нормально. Не буду об этом больше говорить, я возвращаюсь в клуб, - передаёт слова Фернандеса TyC Sports.

Напомним, после этого скандального случая ряд игроков «Челси» приняли решение отписаться от своего одноклубника в соцсетях. «Челси» сообщал, что проведёт дисциплинарное расследование по этому эпизоду.