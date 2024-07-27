Опорный полузащитник «Брайтона» Билли Гилмор может продолжить карьеру в «Наполи».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сам 23-летний хавбек готов к переезду в Неаполь, поэтому сейчас итальянский коллектив готовит второе предложение «Брайтону» на улучшенных условиях.

Шотландец выступает за «Брайтон» с 2022 года, перебравшись из «Челси». В прошлом сезоне Гилмор принял участие в 41 матче с учетом всех турниров и записал на свой счет две голевые передачи.

Контракт Гилмора с «Брайтоном» рассчитан до 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 18 миллионов евро.