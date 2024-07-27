В последнее время слухи стали связывать защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда с «Реалом». Поговаривают, что Трент может переехать в Мадрид в следующем году в статусе свободного агента.

Тем временем в социальных сетях появилось фото, на котором Александер-Арнольд подписывает футболку «Реала» для юного болельщика. Возможно, это действие ничего не значит, но оно уже стало обсуждаемым в среде английских футбольных фанатов. Фото опубликовано на нескольких порталах.

Кстати, Трент подписал футболку тогда, когда находился в компании звезды «Реала» Джуда Беллингема. Англичане посетили парк развлечений в США.