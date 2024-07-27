Лондонский «Челси» закрыл сделку по переходу датского вратаря Филипа Йоргенсена из «Вильярреала». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в соцсети.

По информации источника, трансфер 22-летнего голкипера обошелся «Челси» в 22,6 млн евро. Утверждается, что с Йоргенсеном будет подписан долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне голкипер провел 37 матчей во всех турнирах, пропустил 64 гола и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Согласно сведением авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Йоргенсена составляет 20 миллионов евро.