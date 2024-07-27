Онана оценил решение «Манчестер Юнайтед» сохранить тен Хага

Эрик тен Хаг остался на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Клуб не просто сохранил нидерландца, а ещё и продлил с ним контракт. Комментарий на этот счёт дал вратарь «красных дьяволов» Андре Онана.

«Я не тот, кто решает, останется тренер или нет. Очевидно, у нас был трудный последний сезон с тен Хагом, но мы закончили его очень хорошо, поэтому клуб принял правильное решение. Я один из игроков, и мы все следуем указаниям тренера. Мы поддерживаем его на 100 процентов», - сказал Онана Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял восьмое место в Премьер-лиге, но при этом выиграл Кубок Англии.