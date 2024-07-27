«Ливерпуль» не отказался от трансфера игрока сборной Англии

«Ливерпуль» по-прежнему рассчитывает провернуть трансфер нападающего Энтони Гордона из «Ньюкасла». Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на журналиста Кевина Палмера. Впрочем, камнем преткновения может стать высокий ценник 23-летнего футболиста. В мерсисайдском клубе понимают, что трансфер Гордона будет дорогостоящим. При этом «Ньюкасл» терять своего важного игрока не хочет.

23-летний Энтони Гордон оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 60 миллионов евро. Футболист ездил со сборной Англии на чемпионат Европы, но вышел на поле только в концовке одного из матчей на групповой стадии.