Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» закрыл сделку по аргентинскому таланту слухи

27 Июля 2024 • 17:30 Комментировать
Институто Кордоба
...
Бока Хуниорс
1 2.80 X 3.05 2 2.70
29.07 02:30

Центральный защитник «Бока Хуниорс» Аарон Ансельмино продолжит карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, трансфер 19-летнего аргентинца обойдется «Челси» в 18,4 миллиона евро. Утверждается, что уже в понедельник, 29 июля, Ансельмино отправится в Лондон для подписания документов, однако после этого вернется в «Бока Хуниорс», где будет играть на правах аренды до конца текущего календарного года.

В этом году Ансельмино принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в три миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бока Хуниорс трансферы футбола - лето 2024 Аарон Ансельмино ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИНСТИТУТО КОРДОБА БОКА ХУНИОРС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Арсенал» близок к рекордной продаже «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Холанн прокомментировал первый матч за «Манчестер Сити» в новом статусе «Реал» принял решение по Рюдигеру Месси отреагировал на скандальный матч Аргентины на Олимпийских играх Флик впечатлён игрой 16-летних братьев из молодёжной команды «Барселоны» «Барселона» объявила о подписании игрока «Жироны»
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
17:35 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не отказался от трансфера игрока сборной Англии
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» закрыл сделку по аргентинскому таланту слухи
15:46 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» спокойно оценивают ситуацию Артеты
14:36 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи хочет получить гарантии от «Манчестер Юнайтед»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Калафьори летит в Лондон на обследование для «Арсенала»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» пострадал в ДТП
13:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вряд ли вернёт Канселу – известна причина
13:03 · Англия. Премьер-лига
Артета дал послание игрокам «Арсенала»
12:58 · Англия. Премьер-лига
Артета навал невероятную цель «Арсенала»
12:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг раскрыл цель «Манчестер Юнайтед»
12:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху
11:47 · Англия. Премьер-лига
Дьюсбери-Холл: «Игроки «Челси» сразу же приняли идеи Марески»
10:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о новых трансферах «Манчестер Сити»
10:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» озвучил французскому топ-клубу стоимость Нкетии
09:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил, когда в «Манчестер Сити» вернутся участники Евро-2024
09:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» ищет игроков на все позиции» 1
09:09 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет сорвать трансфер «Ливерпуля»
09:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбирает из двух полузащитников «Реала» 1
08:46 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ хотят подписать Серхи Роберто
08:38 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед»
07:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может заплатить 150 млн евро за двух игроков из АПЛ
07:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Мне нужно ещё многое улучшить»
06:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предлагает за де Лигта на 15 млн евро меньше, чем требует «Бавария»
06:28 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о трансферных планах «Тоттенхэма»
06:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера в штаб тен Хага официально
Все новости
Рекомендуем