Центральный защитник «Бока Хуниорс» Аарон Ансельмино продолжит карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, трансфер 19-летнего аргентинца обойдется «Челси» в 18,4 миллиона евро. Утверждается, что уже в понедельник, 29 июля, Ансельмино отправится в Лондон для подписания документов, однако после этого вернется в «Бока Хуниорс», где будет играть на правах аренды до конца текущего календарного года.

В этом году Ансельмино принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в три миллиона евро.