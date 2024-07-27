Назван возможный сменщик Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола очень обтекаемо ответил на последние вопросы о своём будущем, и пока до конца непонятно, будет ли испанец продлевать контракт с «Манчестер Сити». До того момента (если он наступит) в прессе наверняка будут появляться сообщения о том, кто может возглавить «горожан» следующим летом.

На страницах портала Goal написано о том, что «Манчестер Сити» при уходе Хосепа Гвардиолы может попытаться переманить из «Арсенала» Микеля Артету. Контракт этого специалиста в Лондоне тоже рассчитан до конца сезона 2024/2025. Предполагается, что Артета хочет остаться у руля «канониров», но «горожане» могут пригласить испанца обратно в клуб.

Ранее Микель Артета работал в «Манчестер Сити» в штабе Хосепа Гвардиолы.