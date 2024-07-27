В «Арсенале» спокойно оценивают ситуацию Артеты

Микель Артета смог преобразить «Арсенал», и в прошлом сезоне команда до последнего тура боролась за титул Премьер-лиги. От «Манчестер Сити», ставшего чемпионом четвёртый год подряд, «канониры» отстали всего лишь на два очка.

Действующий контракт Артеты с «Арсеналом» рассчитан всего лишь ещё на один сезон. Впрочем, как сообщает The Athletic, руководители лондонского клуба спокойно оценивают ситуацию. В то же время отмечается, что боссы «канониров» могут напрячься, если переговорный процесс будет затягиваться.

Добавим, что в ночь на воскресенье, если говорить о европейском времени, «Арсенал» проведёт товарищеский матч против «Манчестер Юнайтед».