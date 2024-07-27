Мазрауи хочет получить гарантии от «Манчестер Юнайтед»

В последнее время слухи активно связывают футболиста «Баварии» Нуссера Мазрауи с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Manchester Evening News, Мазрауи может запросить у «красных дьяволов» гарантии по игровому времени, прежде чем дать окончательное согласие на трансфер.

Нуссер Мазрауи способен играть на обоих флангах обороны, а также в центре полузащиты. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего марокканца в 30 миллионов евро.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что переход Нуссера Мазрауи в «Вест Хэм» сорвался.