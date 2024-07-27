Калафьори летит в Лондон на обследование для «Арсенала»

Защитник Рикардо Калафьори всё ближе к тому, чтобы перебраться из «Болоньи» в «Арсенал». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что 22-летний футболист уже летит в Лондон на обследование для лондонского клуба. Вместе с Калафьори находятся его агенты.

Словом, Калафьори может заключить контракт с «Арсеналом» уже в самое ближайшее время, будем следить за новостями.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рикардо Калафьори в 45 миллионов евро. Этим летом защитник выступил за сборную Италии на чемпионате Европы в Германии.