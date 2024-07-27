Игрок «Манчестер Юнайтед» пострадал в ДТП

В начале июля автомобиль Range Rover, который принадлежит форварду «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду, попал в дорожно-транспортное происшествие. Сам Рэшфорд в это время находится сзади в другом автомобиле, поэтому он не пострадал. А вот защитник «красных дьяволов» Тирелл Маласиа находился в Range Rover и был доставлен в больницу вместе с водителем, рассказывает The Sun. Серьёзных травм Маласиа не получил.

С автомобилем Рэшфорда столкнулся Mercedes под управлением 55-летней женщины. Она была арестована по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии и совершении ДТП.

Ранее сообщалось о том, что Маркусу Рэшфорду запретили водить автомобиль.