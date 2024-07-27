«Барселона» вряд ли вернёт Канселу – известна причина

«Барселоне» вряд ли удастся вернуть защитника Жоау Канселу. В сезоне 2023/2024 португалец играл за «сине-гранатовых» в аренде, но срок соглашения истёк. Каталонцы не прочь снова подписать Канселу, однако, как сообщает испанский Sport, «Барселона» хочет арендовать Канселу с необязательной опцией выкупа. «Сине-гранатовые» могли бы заплатить за выкуп только 20 миллионов евро.

«Манчестер Сити» хочет выручить за Канселу 30 миллионов евро. Саудовские «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак» готовы заплатить такие деньги, причём одним платежом. В то же время 30-летний Канселу находится на радарах «Ювентуса» и «Интера».