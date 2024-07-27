Артета дал послание игрокам «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета продолжает говорить о необходимости прогресса в процессе подготовки к сезону 2024/2025.

«Послание ясно – нам нужно больше от каждого. От каждого, включая меня. Мне нужно повысить стандарты, мне нужно привнести что-то ещё, чего у нас нет. Как в индивидуальном, так и в коллективном плане. Чем лучше мы это сделаем, тем больше будет шансов выиграть Премьер-лигу. Это то, чего мы хотим. Нужно просто работать каждый день с волнением и пониманием трудностей. И когда трудности возникнут, мы должны держаться вместе и эффективно их преодолевать», - сказал Артета журналистам.

В прошлом чемпионате Англии «Арсенал» занял второе место.