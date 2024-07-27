Артета навал невероятную цель «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал невероятную цель команды в новом сезоне Английской премьер-лиги.

«114 очков!» - сказал Артета. «Если мы это сделаем, то выиграем лигу. Это наша цель, а дальше посмотрим, что получится. Нам нужно иметь наибольшую вероятность обыграть соперника. Даже когда у нас возникают трудности, мы должны быть лучше. Это действительно наша цель», - сказал Артета журналистам.

Чтобы набрать 114 очков, «Арсенал» должен выиграть все 38 матчей в новом чемпионате Англии. В прошлом сезоне «канониры» набрали 89 баллов и финишировали вторыми. «Манчестер Сити» стал чемпионом, раздобыв 91 очко.