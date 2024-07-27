Тен Хаг раскрыл цель «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обозначил цель клуба на летнем трансферном рынке. Нидерландец хочет, чтобы состав его команды был более глубоким, чтобы травмы не так сильно били по потенциалу. То есть манкунианцы будут стремиться и дальше подписывать новичков.

«Я хочу, чтобы наш состав был максимально сильным. После двух летних трансферов наша команда может обыграть любого, если все игроки будут в форме. Но нам нужно поработать над глубиной состава, помня о том, какая ситуация была с травмами. По ходу сезона выживет сильнейший», - слова тен Хага приводят британские СМИ.

Для «Манчестер Юнайтед» сезон 2024/2025 начнётся 10 августа матчем за Суперкубок Англии.