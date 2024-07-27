«Ливерпуль» нашёл замену Салаху

Нидерландский вингер Дониэлл Мален, выступающий за дортмундскую «Боруссию», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Caught Offside.

По данным источника, на игрока претендуют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы рассматривают Малена в качестве замены Мохамеду Салаху, а «канониры» хотят подписать нидерландца в конкуренцию Букайо Саке. Среди этих двух вариантов Дониэлл отдает предпочтение переходу в «Арсенал».

Трансферная стоимость Малена оценивается в 40 миллионов евро, его контракт рассчитан до середины 2026 года.