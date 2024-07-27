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Дьюсбери-Холл: «Игроки «Челси» сразу же приняли идеи Марески»

27 Июля 2024 • 11:47 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Кирнан Дьюсбери-Холл рассказал о том, как его партнёры по команде отреагировали на назначение Энцо Марески на роль нового главного тренера. Напомним, Кирнан выступал под руководством итальянца в прошлом сезоне в составе «Лестера».

«Игроки «Челси» сразу же приняли идеи Марески. Каждый должен быть вовлечённым, ведь только в таком случае у нас будет возможность достичь чего-то стоящего. Я надеюсь, что всё продолжится в том же духе. Мы можем стать серьёзной силой», – сказал Дьюзбери-Холл в интервью Daily Mail.

Напомним, «Челси» заплатил «Лестеру» за Кирнана в районе 30 миллионов евро компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Кирнан Дьюсбери-Холл ещё теги
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