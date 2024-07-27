Гвардиола ответил на вопрос о новых трансферах «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возможных новых трансферах этим летом.
«Еще подписания после Савио? В данный момент – нет. Если кто-то покинет нас в ближайшее время, тогда возможно. Но если этого не произойдет, то тогда мы останется в своем нынешнем составе», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, что Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года. В прошлом сезоне под его руководством команда в очередной раз стала чемпионом Англии.
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