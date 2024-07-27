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«Арсенал» озвучил французскому топ-клубу стоимость Нкетии

27 Июля 2024 • 10:22 Комментировать

Лондонский «Арсенал» этим летом готов расстаться со своим нападающим Эдди Нкетией. По информации от La Provence, «канониры» сообщили «Марселю», что отпустят англичанина только за 50 миллионов евро.

Главный тренер «провансальцев» Роберто де Дзерби хотел бы видеть в своей команде Нкетию, который в последних сезонах был очень качественным игроком ротации для «Арсенала». Пока неизвестно, будет ли готов «Марсель» заплатить «канонирам» требуемую сумму.

25-летний Нкетиа в последнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Эдди хочет перейти в команду, где ему гарантируют стабильную игровую практику.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Эдди Нкетиа трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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