Гвардиола ответил, когда в «Манчестер Сити» вернутся участники Евро-2024

«Когда ждать в команде участников Евро? Это будет позже. Я сказал им возвращаться, когда они соскучатся по мячу. Если у них нет этого желания, то пусть остаются дома. Возможно, они вернутся до или после Суперкубка Англии. Им нужно хорошо отдохнуть», - передает слова Гвардиолы клубная пресс-служба «горожан».