Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» ищет игроков на все позиции»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о позициях, которые можно усилить перед стартом нового сезона.

«Мы подыскиваем игроков на все позиции. Нам нужен определенный план, чтобы быть уверенными в сбалансированности нашего состава», - передает слова нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что ряды манкунианского гранда пополнили нападающий Джошуа Зиркзее и защитник Лени Йоро.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» стал обладателем кубка Англии. В Премьер-лиге команда выступила неудачно, финишировав на восьмом месте.