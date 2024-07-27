«Ньюкасл» хочет сорвать трансфер «Ливерпуля»

Атакующий полузащитник «Ньюкасла» Энтони Гордон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Согласно сведениям источника, в услугах 23-летнего английского вингера заинтересован «Ливерпуль». При этом руководство «сорок» хочет помешать сделке. «Ньюкасл» намерен сохранить футболиста на следующий сезон.

В минувшей игровой кампании Гордон провел 48 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и 11 результативных передач. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в 60 миллионов евро.