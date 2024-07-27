«Манчестер Юнайтед» выбирает из двух полузащитников «Реала»

«Манчестер Юнайтед» подыскивает футболиста, который заменил бы в составе команды опорного полузащитника Каземиро.

Согласно информации Todofichajes, в поле зрения манкунианцев находятся два игрока мадридского «Реала». Речь идет об Орельене Тчуамени и Эдуардо Камавинга. «Красные дьяволы» готовы заплатить за одного из французских футболистов порядка 80 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. У бразильского хавбека есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

«Красные дьяволы» провально выступили в прошлом сезоне АПЛ, заняв лишь восьмое место.

Роналду поможет своему клубу подписать экс-звезду «Реала»