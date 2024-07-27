Два клуба АПЛ хотят подписать Серхи Роберто

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может переехать на туманный Альбион. Об этом рапортует портал Tribal Football.

Согласно сведениям источника, в услугах хавбека заинтересованы лондонский «Вест Хэм» и бирмингемская «Астон Вилла». Напомним, что 32-летний игрок стал свободным агентом в начале июля. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Серхи провел 14 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. За каталонскую команду полузащитник играл с 2010 года.