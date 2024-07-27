Лондонский клуб хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Фулхэм» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая. Как информируют журналисты Sky Sports, «дачники» сделали предложение «красным дьяволам», однако получили отказ.

Столичный клуб был готов заплатить за игрока около 20 миллионов евро. После отказа «Фулхэм» планирует предложить за Мактоминая более внушительную сумму.

Скотт выступает за «красных дьяволов» с лета 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Трансферная стоимость шотландского футболиста оценивается в 32 миллиона евро.