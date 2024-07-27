Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» может заплатить 150 млн евро за двух игроков из АПЛ

27 Июля 2024 • 07:38 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» может потратить большие деньги на подписание двух футболистов, выступающих в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Столичный клуб нацелился на двух атакующих полузащитников. Речь идет об Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» и Педру Нету («Вулверхэмптон»). На приобретение этих игроков «шпоры» могут потратить 128 миллионов евро (~152 миллиона евро).

В прошлом сезоне Эзе принял участие в 31 поединке, отметившись 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Нету провел 24 встречи, записав на свой счет три гола и 11 ассистов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Педру Нету трансферы футбола - лето 2024 Эберечи Эзе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Арсенал» близок к рекордной продаже «Спартак» подпишет Промеса при одном условии Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро «ПСЖ» выбрал замену Доннарумме В «Зените» сообщили важную новость о Клаудиньо
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Тедди Ринер и Мари-Жозе Перек зажгли олимпийский огонь на Играх в Париже Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
07:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может заплатить 150 млн евро за двух игроков из АПЛ
07:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Мне нужно ещё многое улучшить»
06:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предлагает за де Лигта на 15 млн евро меньше, чем требует «Бавария»
06:28 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу высказался о трансферных планах «Тоттенхэма»
06:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера в штаб тен Хага официально
05:26 · Англия. Премьер-лига
Роджерс рассказал, получал ли предложения от «Челси»
04:39 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» потребует 70 млн евро за трансферную цель «Челси»
03:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Боруссия» предложила «Манчестер Сити» за Коуто
03:41 · Англия. Премьер-лига
Роджерс оценил перспективы Марески в «Челси»
03:16 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Надеюсь, однажды смогу сыграть на крупном турнире со сборной»
03:04 · Англия. Премьер-лига
Роджерс поделился мнением о «Челси»
01:45 · Чемпионат Европы 2024
Холанн: «Я не слишком следил за Евро»
01:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем Эдерсона
01:25 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может обыграть кого угодно, когда все игроки здоровы»
01:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не останусь в «Манчестер Сити» ещё на восемь лет»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я всегда верил в себя, за что в итоге был вознаграждён» 1
00:30 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, нужен ли «Манчестер Юнайтед» ещё один центральный защитник
00:21 · Англия. Премьер-лига
«У него было всё»: Нкунку назвал своего любимого игрока «Челси» из прошлого
00:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил, сможет ли Рэшфорд забить 30 голов за сезон
26 Июля
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» объявил о камбэке Сессеньона официально
23:07 · Англия. Премьер-лига
Ещё один игрок «Баварии» решил перейти в «Манчестер Юнайтед»
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проведёт новые переговоры с клубом АПЛ по Уан-Биссаке
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не стал продавать Мактоминея, «Фулхэм» сделает улучшенное предложение
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» почти согласовал трансфер Угарте слухи
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заплатит за игрока «Ювентуса» 30-35 млн евро
Все новости
Рекомендуем