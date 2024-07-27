«Тоттенхэм» может заплатить 150 млн евро за двух игроков из АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» может потратить большие деньги на подписание двух футболистов, выступающих в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Столичный клуб нацелился на двух атакующих полузащитников. Речь идет об Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» и Педру Нету («Вулверхэмптон»). На приобретение этих игроков «шпоры» могут потратить 128 миллионов евро (~152 миллиона евро).

В прошлом сезоне Эзе принял участие в 31 поединке, отметившись 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Нету провел 24 встречи, записав на свой счет три гола и 11 ассистов.