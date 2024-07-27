Холанн: «Мне нужно ещё многое улучшить»

«Еще необходимо многое улучшить. Я хочу быть лучшей версией себя, как на футбольном поле, так и за его пределами. Есть много вещей, в которых хочу стать лучше. Я работаю над этим», - передает слова норвежского нападающего пресс-служба английского топ-клуба.