Холанн: «Мне нужно ещё многое улучшить»

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о своей физической готовности перед стартом нового сезона.
«Еще необходимо многое улучшить. Я хочу быть лучшей версией себя, как на футбольном поле, так и за его пределами. Есть много вещей, в которых хочу стать лучше. Я работаю над этим», - передает слова норвежского нападающего пресс-служба английского топ-клуба.
Контракт Эрлинга с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в 180 миллионов евро. В прошлом сезоне Холанн провел 45 поединков, отметившись 38 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
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