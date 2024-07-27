«Манчестер Юнайтед» предлагает за де Лигта на 15 млн евро меньше, чем требует «Бавария»

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» по-прежнему не сошлись в вопросе стоимости трансфера Маттейса де Лигта.

Нидерландский футболист хочет пополнить ряды «красных дьяволов» и воссоединиться с Эриком тен Хагом, с которым знаком ещё по совместной работе в «Аяксе». Клубам пока не удалось договориться об условиях сделки: как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» рассчитывает получить за де Лигта 50 млн евро гарантированных выплат, в то время как «Манчестер Юнайтед» готов предложить лишь 35 млн евро плюс бонусы.

По оценке экспертов Transfermarkt, стоимость 24-летнего игрока составляет 65 млн евро. Контракт центрбека с немецким грандом действует до 2027 года.