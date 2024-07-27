Постекоглу высказался о трансферных планах «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу призвал болельщиков набраться терпения.

Состав «шпор» пополнили 18-летние Арчи Грэй и Лукас Бергвалл, купленные у «Лидса» и шведского «Юргордена» соответственно. Также лондонцы продлили аренду Тимо Вернера до следующего лета.

«В это время года болельщикам приходится непросто – у них нет всей информации, а зачастую они сталкиваются с дезинформацией. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы подписать новых игроков. В этом процессе иногда нужно быть терпеливым.

Временами всё идёт не по плану, и у вас не получается завершить сделки так быстро, как хотелось бы, но очень важно сохранять дисциплину. Мы придерживаемся изначального плана, но не можем контролировать всё происходящее», – поведал на пресс-конференции Постекоглу.