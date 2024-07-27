«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера в штаб тен Хага

«Манчестер Юнайтед» продолжает собирать новый тренерский штаб.

Клуб объявил о назначении Андреаса Георгсона, до пятницы занимавшего пост главного тренера норвежского «Лиллестрёма». В «Манчестер Юнайтед» 42-летний швед будет специализироваться на стандартных положениях.

Ранее штаб Эрика тен Хага пополнили ассистенты Руд ван Нистелрой и Рене Хаке, а также тренер вратарей Йелле тен Рувелар.

Андреас Георгсон уже работал в Англии: в 2023 году он провёл непродолжительный период в качестве технического наставника «Саутгемптона», а с 2020 по 2021 трудился в роли ассистента в «Брентфорде» и «Арсенале».