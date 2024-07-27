Роджерс рассказал, получал ли предложения от «Челси»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс ответил, звали ли его в «Челси».

Лондонский клуб регулярно меняет наставников при нынешних владельцах: с начала позапрошлого сезона работу успели потерять Томас Тухель, Грэм Поттер и Маурисио Почеттино. Этим летом на пост рулевого «синих» был назначен Энцо Мареска.

В субботу команда проведёт второй контрольный матч под руководством итальянца. Соперником будет шотландский «Селтик», возглавляемый экс-тренером «Лестера» и «Ливерпуля» Бренданом Роджерсом. Североирландца часто связывают с работой в клубах АПЛ, однако, по его собственному признанию, предложений от «Челси» в последние годы не поступало: «Нет, никаких обращений [от владельцев «Челси»] не было», – заявил Роджерс на пресс-конференции в преддверии поединка.