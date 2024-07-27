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«Атлетико» потребует 70 млн евро за трансферную цель «Челси»

27 Июля 2024 • 04:39 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Лондонскому «Челси» будет трудно провернуть трансфер нападающего мадридского «Атлетико» Самюэля Омородиона.

«Синие» по-прежнему не выбыли из борьбы за 20-летнего игрока, однако «матрасники» не заинтересованы в его продаже, поэтому запросят порядка 70 млн евро, сообщает журналист Бен Джейкобс. В «Атлетико» планируют продлить контракт с перспективным форвардом и включить в договор пункт отступных на сумму в 120 млн евро.

Самюэль Омородион провёл прошлый сезон в «Алавесе» на правах аренды. Испанец записал на свой счёт девять забитых мячей и одну голевую передачу в 35 поединках минувшего розыгрыша Ла Лиги. Действующее соглашение футболиста с «Атлетико» рассчитано до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид трансферы футбола - лето 2024 Самюэль Омородион ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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