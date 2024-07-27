Стало известно, сколько «Боруссия» предложила «Манчестер Сити» за Коуто

Дортмундская «Боруссия» продолжает переговоры с «Манчестер Сити» по правому защитнику Яну Коуто.

«Шмели» готовы заплатить за 22-летнего игрока 20 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, информирует журналист Патрик Бергер. Проблема в том, что немецкий клуб настаивает на аренде с обязательством выкупа, а в «Манчестер Сити» хотели бы продать бразильца сразу. Переговоры продолжаются.

Ян Коуто провёл прошедший сезон в «Жироне» на правах аренды. На счету латераля, также способного сыграть в атаке, два забитых мяча и десять результативных передач в 39 поединках за каталонский коллектив в минувшей кампании.