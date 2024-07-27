Роджерс оценил перспективы Марески в «Челси»

Рулевой шотландского «Селтика» Брендан Роджерс поделился мнением о перспективах Энцо Марески в «Челси».

Итальянский наставник возглавил «синих» перед началом текущего сезона. В прошедшей кампании он смог вернуть в Премьер-лигу «Лестер», в котором до того работал как раз Роджерс.

В субботу «Челси» и «Селтик» сойдутся в товарищеском матче, и журналисты попросили североирландца высказаться о Мареске.

«Я был удивлён, когда Почеттино ушёл из «Челси», поскольку к концу сезона команда набрала ход. Мне было жаль, что Маурисио не смог продолжить работу.

Пришёл Энцо, который показал отличные результаты в «Лестере», смог вернуть команду в АПЛ, но в «Челси» перед ним стоят совершенно другие задачи. Болельщики здесь всегда ждут, что их клуб будет одним из самых успешных в мире. Уверен, Мареска и его штаб справятся», – передаёт журналист Бен Джейкобс слова Роджерса.