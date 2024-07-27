Холанн: «Надеюсь, однажды смогу сыграть на крупном турнире со сборной»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн мечтает выступить на чемпионате мира или Евро со сборной Норвегии.

Звёздный футболист не помог своей национальной команде отобраться на прошедший чемпионат Европы. В квалификационной группе норвежцы заняли третью строчку, пропустив вперёд себя Испанию и Шотландию.

«Я чувствовал себя очень плохо, когда мы не попали на ЧМ-2022. То же самое было затем, когда мы не поехали на Евро-2024. Надеюсь, мы сможем отобраться на чемпионат мира – 2026, а если нет, то добьёмся своего в 2028 или 2030. Я надеюсь, что однажды сыграю на крупном турнире со сборной Норвегии», – приводит City Xtra заявление 24-летнего Холанна.