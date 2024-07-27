Роджерс поделился мнением о «Челси»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс рассказал, что думает о лондонском «Челси».

В субботу «синие» проведут товарищеский поединок с чемпионами Шотландии. Матч стартует в 23:00 по московскому времени.

«Челси» сыграл важную роль в моём развитии. Я провёл десять славных лет в «Рединге», после чего получил возможность поработать на новом уровне в «Челси», когда в клуб только пришёл Жозе Моуринью. У меня остались прекрасные воспоминания о тех временах.

За последнее время «Челси» подписал множество талантливых молодых игроков, которые будут развиваться при должном подходе. Важно, чтобы игроки и тренер имели возможность развиваться вместе. В футболе на это даётся не очень много времени, но оно необходимо, чтобы всё заработало нужным образом», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Роджерса, возглавлявшего молодёжную и резервную команды лондонцев с 2004 по 2008 год.