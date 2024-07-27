Гвардиола ответил на вопрос о будущем Эдерсона

Хосеп Гвардиола, занимающий должность главного тренера «Манчестер Сити», вновь прокомментировал возможный уход голкипера Эдерсона.

На бразильца претендуют клубы из Саудовской Аравии, предлагающие ему выгодные контрактные условия. По слухам, 30-летний футболист готов к переходу, но руководство «горожан» отклоняет трансферные предложения.

«Я всем сердцем желаю, чтобы Эдерсон остался. Он наш ключевой игрок, – отвечает Гвардиола. – Очень сложно заменить футболиста такого уровня. Если никто не уйдёт, наш состав останется таким же, каким он был», – цитирует журналист Фабрицио Романо испанского наставника.