Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может обыграть кого угодно, когда все игроки здоровы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высоко оценивает уровень своей команды.

Прошлый сезон сложился для «красных дьяволов» неоднозначно, а одной из главных проблем были постоянные травмы. Команда финишировала на восьмом месте в Премьер-лиге, но смогла выиграть Кубок Англии.

«Я хочу, чтобы наш состав был как можно сильнее. Мы уже совершили два хороших трансфера, и поэтому, когда все будут здоровы, в моём распоряжении будет команда, способная обыграть любого соперника», – передаёт UtdDistrict высказывания нидерландского рулевого, для которого новый сезон станет третьим во главе манкунианцев.