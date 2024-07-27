Гвардиола: «Я не останусь в «Манчестер Сити» ещё на восемь лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на очередной вопрос о своём будущем в клубе.

Действующее соглашение специалиста истекает летом 2025 года. Испанец подтвердил, что вполне может продлить контракт, при этом отметил, что не намерен занимать нынешний пост ещё восемь лет.

«Я проработал в «Манчестер Сити» восемь лет. Я не собираюсь оставаться здесь ещё столько же, но это не значит, что я ухожу.

Столько времени в одном клубе – это целая вечность. Я хочу быть уверен, что моё решение об уходе или продолжении работы будет правильным не только для меня, но и для клуба, игроков.

Когда я решу уйти, я скажу об этом, но сейчас я этого не говорю. Посмотрим, что произойдёт. Я совершенно не исключаю возможности продления контракта. Мне бы хотелось остаться», – цитирует City Xtra Гвардиолу.