Тен Хаг: «Я всегда верил в себя, за что в итоге был вознаграждён»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о событиях двух прошедших месяцев.

В конце мая «красные дьяволы» стали победителями Кубка Англии, взяв верх в финале над «Манчестер Сити» (2:1). Будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» было под вопросом, но в итоге клуб объявил о продолжении сотрудничества со специалистом – во многом благодаря триумфу в заключительной игре кампании.

«Я делал то, что делал всю свою карьеру, я всегда продолжал верить в себя, за что в итоге был вознаграждён. Теперь настал новый сезон, мы оставили прошлое позади и думаем только о будущем. Это отличный проект, я уверен на 100%», – заявил на пресс-конференции тен Хаг.