Тен Хаг рассказал, нужен ли «Манчестер Юнайтед» ещё один центральный защитник

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о работе клуба на трансферном рынке.

«Красные дьяволы» уже провернули два подписания: ряды команды пополнили нападающий Джошуа Зиркзее и центральный защитник Лени Йоро. Как принято считать, «Манчестер Юнайтед» нуждается ещё в одном центрбеке, о чём журналисты и спросили у тен Хага.

«Наша работа не прекращается, мы постоянно заняты. Хорошо, что мы уже подписали двух игроков, но такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», обязан изучить подобную возможность», – ответил нидерландский специалист на вопрос о необходимости укрепления центра обороны, добавив также, что до закрытия трансферного окна ещё достаточно времени.