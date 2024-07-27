«У него было всё»: Нкунку назвал своего любимого игрока «Челси» из прошлого

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку рассказал, кто из бывших игроков клуба впечатлял его больше всех.

Выбор француза пал на Эдена Азара, выступавшего за лондонцев с 2012 по 2019 год, а затем перебравшегося в мадридский «Реал» более чем за 120 млн евро.

«У него было всё. Он мог обыграть на дриблинге, забить, ассистировать. Азар был настолько опасен, насколько можно представить. Все знали, что именно он будет представлять главную угрозу на поле для соперников», – приводит пресс-служба «Челси» слова Нкунку, для которого новый сезон станет вторым в английской команде.

Эден Азар завершил карьеру футболиста в октябре прошлого года.