Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«У него было всё»: Нкунку назвал своего любимого игрока «Челси» из прошлого

27 Июля 2024 • 00:21 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку рассказал, кто из бывших игроков клуба впечатлял его больше всех.

Выбор француза пал на Эдена Азара, выступавшего за лондонцев с 2012 по 2019 год, а затем перебравшегося в мадридский «Реал» более чем за 120 млн евро.

«У него было всё. Он мог обыграть на дриблинге, забить, ассистировать. Азар был настолько опасен, насколько можно представить. Все знали, что именно он будет представлять главную угрозу на поле для соперников», – приводит пресс-служба «Челси» слова Нкунку, для которого новый сезон станет вторым в английской команде.

Эден Азар завершил карьеру футболиста в октябре прошлого года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Эден Азар Кристофер Нкунку ещё теги

Новости по матчу

26 Июля
06:49
Мареска решил, на какой позиции будет использовать Палмера в «Челси»
25 Июля
06:41
Стало известно, какую сумму предложил «Атлетико» за Галлахера
06:20
«Наполи» предлагает за Лукаку на 10 млн евро меньше, чем требует «Челси» 2
00:07
Мареска назвал разницу между «Челси» и «Манчестер Сити» с «Арсеналом» 1
24 Июля
06:11
Мареска: «Надеюсь, «Челси» как можно скорее выиграет трофей» 1
05:17
Мареска: «Нкунку может играть везде» 1
04:37
Новый тренер «Челси» Мареска прокомментировал скандальный инцидент с Энцо Фернандесом
04:25
Чалоба решил, где хочет играть в случае ухода из «Челси»
02:28
Названа одна из главных причин отказа «Челси» от Осимхена
23 Июля
23:00
«Челси» готов продать защитника за 35-40 млн евро – интерес проявляют клубы АПЛ
22 Июля
03:01
В «Челси» уверены в скором подписании перспективного бразильца 1
02:25
«Манчестер Сити» подпишет нового вратаря, если потеряет Эдерсона
00:38
Триппьер порекомендовал Галлахеру новый клуб 1
21 Июля
23:44
«Челси» нацелился на восходящую звезду «Ювентуса»
21:59
«Атлетико» начал работу над трансфером игрока «Челси»
03:50
В «Челси» приняли решение по перспективному Андрею Сантосу
20 Июля
04:31
«Челси» отпустит в аренду полузащитника, оценённого в 25 млн евро
03:27
Мареска решил, кто будет основным вратарём «Челси»
02:32
Лукаку договорился с новым клубом 1
19 Июля
00:59
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру 1
18 Июля
23:14
Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»
23:04
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
17 Июля
05:02
«Челси» нацелился на ещё одного вундеркинда из Бразилии
16 Июля
23:24
В сборной Англии разработали план приглашения Гвардиолы
06:19
Назван главный претендент на Галлахера из «Челси» 1
12 Июля
22:57
«Челси» отклонил предложение по Кепе
11 Июля
03:15
«Челси» расстанется с форвардом
08 Июля
04:21
Кайседо: «В «Брайтоне» было много тактики, а в «Челси» мы только и делали, что бегали»
07 Июля
23:14
В «Челси» приняли решение по Николасу Джексону
03:56
«Челси» провёл новые переговоры по нападающему «Атлетико»
04 Июля
05:24
Кукурелья поделился мнением о Гиу, которого «Челси» купил у «Барселоны» 1
04:19
Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»
01:52
Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
01 Июля
22:36
«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб
22:09
Гиу отклонил предложение «Барселоны» перед уходом в «Челси» – названы условия
30 Июня
23:35
«Челси» не собирается обменивать Джексона на Исака
29 Июня
05:59
«Милан» работает над подписанием полузащитника «Челси»
02:58
В «Челси» определились с планами на Гиу, купленного у «Барселоны»
02:27
Палмер оценил уровень нового тренера «Челси» Марески
01:35
«Челси» принял решение по Чуквуэмеке
01:17
Палмер: «Я был опустошён после ухода Почеттино из «Челси» 1
00:53
«Челси» не отказался от идеи подписания форварда, оценённого в 120 млн евро
28 Июня
07:04
Ямаль прокомментировал решение Гиу сменить «Барселону» на «Челси»
01:21
Форвард «Барселоны» подписал контракт с «Челси» до 2030 года
27 Июня
23:47
«Тоттенхэм» не готов удовлетворить требования «Челси» по Галлахеру
05:40
«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина 1
26 Июня
04:29
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
03:22
«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку
02:56
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
23 Июня
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
22:56
«Челси» начал переговоры по звезде Лиги 1
20 Июня
05:28
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Агент: Соболев уйдёт, но не в «Зенит» «Барселона» получила ответ по трансферу Ольмо «Спартак» подпишет Промеса при одном условии «Арсенал» близок к рекордной продаже Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» «Барселона» сообщила плохую новость о Фати Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название Эдерсон решил покинуть «Манчестер Сити» и заработать 75 млн евро В «Зените» сообщили важную новость о Клаудиньо
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ У «Реала» есть серьёзная проблема Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Мирра Андреева выиграла дебютный титул на турнире WTA Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Июля
00:30 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, нужен ли «Манчестер Юнайтед» ещё один центральный защитник
00:21 · Англия. Премьер-лига
«У него было всё»: Нкунку назвал своего любимого игрока «Челси» из прошлого
00:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил, сможет ли Рэшфорд забить 30 голов за сезон
26 Июля
23:38 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» объявил о камбэке Сессеньона официально
23:07 · Англия. Премьер-лига
Ещё один игрок «Баварии» решил перейти в «Манчестер Юнайтед»
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проведёт новые переговоры с клубом АПЛ по Уан-Биссаке
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не стал продавать Мактоминея, «Фулхэм» сделает улучшенное предложение
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» почти согласовал трансфер Угарте слухи
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» заплатит за игрока «Ювентуса» 30-35 млн евро
20:15 · Англия. Кубок Англии
Гвардиол: «Я до сих пор злюсь из-за своей ошибки в финале Кубка Англии»
19:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол — о первом сезоне в «Манчестер Сити»: «У меня не было уверенности»
19:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Хочу выиграть Суперкубок Англии и показать, что мы готовы к сезону»
18:52 · Англия. Премьер-лига
Мбете-Табу: Гвардиола думает только о футболе
18:21 · Англия. Премьер-лига
Магуайр назвал самый сложный момент в карьере
15:51 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Мазрауи в «Вест Хэм» сорвался – «Манчестер Юнайтед» активизировался
15:47 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» пока не подписал нового защитника слухи
14:07 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» арендовал Линдстрёма у «Наполи» официально
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» или «Барселона»: Назван фаворит в борьбе за Ольмо
13:27 · Англия. Премьер-лига
Магуайр оценил прогресс «Манчестер Юнайтед»
13:13 · Англия. Премьер-лига
Магуайр упрекнул СМИ и фанатов сборной Англии
13:05 · Англия. Премьер-лига
Санчо интересен нескольким большим клубам слухи
13:04 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Думаю, Мареска хорошо проявил себя в первые недели»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Магуайр назвал условие своего ухода из «Манчестер Юнайтед»
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделал предложение по трансферу полузащитника из Бундеслиги
11:01 · Англия. Премьер-лига
Кьеза может перейти в лондонский клуб
Все новости
Рекомендуем