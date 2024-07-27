Тен Хаг ответил, сможет ли Рэшфорд забить 30 голов за сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о результативности нападающего Маркуса Рэшфорда.

Англичанин отметился 30 голами в сезоне-2022/23, а следующую кампанию провёл гораздо менее впечатляюще – всего восемь забитых мячей.

Журналисты спросили у нидерландского наставника, способен ли форвард вновь преодолеть отметку в 30 голов: «Я уверен в этом на 100%. Он может повторить то, что сделал два года назад. Он способен на это», – приводит United Stand ответ тен Хага.

28 июля «Манчестер Юнайтед» проведёт товарищескую встречу с лондонским «Арсеналом». Начало поединка запланировано на 03:00 по московскому времени.