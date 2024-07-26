Лондонский «Фулхэм» в соцсетях официально объявил о возвращении воспитанника клубной академии. В составе «дачников» карьеру продолжит 24-летний полузащитник Райан Сессеньон. Футболист подписал контракт до лета 2026 года и прибыл в клуб свободным агентом.

Сессеньон – воспитанник «Фулхэма», в 2019 году за 27 млн евро его приобрёл «Тоттенхэм». В Северном Лондоне Райан провёл пять лет, один раз за этот период уходил в годичную аренду в «Хоффенхайм».

«Фулхэм» выступает в АПЛ, «дачники» по итогу прошлого сезона в Премьер-лиге заняли 13-е место и заблаговременно избежали борьбы за сохранение места в элите.