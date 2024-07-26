Ещё один игрок «Баварии» решил перейти в «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи хочет воссоединиться с Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно в июне, перебраться в стан «красных дьяволов» хотел бы Маттейс де Лигт. По обновлённым сведениям журналиста Фабрицио Романо, теперь явное желание продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» выразил и Мазрауи. 26-летний марокканец готов к переезду в Англию и ждёт, когда клубы договорятся.

У руководства манкунианцев не должно возникнуть никаких проблем в переговорах с игроком по условиям контракта. Впрочем, прежде чем покупать нового футболиста на правый край обороны, английскому гранду придётся расстаться с Аароном Уан-Биссакой.

Напомним, Нуссер Мазрауи выступал под руководством Эрика тен Хага в амстердамском «Аяксе», как и Маттейс де Лигт.