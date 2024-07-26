«Манчестер Юнайтед» проведёт новые переговоры с клубом АПЛ по Уан-Биссаке

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака ещё может перебраться в «Вест Хэм».

Согласно недавней информации, 26-летний футболист отказал «молотобойцам», поскольку предпочитает вариант с присоединением к миланскому «Интеру». Тем не менее, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, лондонский клуб по-прежнему считает Уан-Биссаку своей приоритетной целью. Новые переговоры по англичанину запланированы на ближайшие 48 часов. «Манчестер Юнайтед» снизил запрос до 10-15 млн фунтов стерлингов (около 12-18 млн евро).

Контракт Аарона Уан-Биссаки с «красными дьяволами» истекает летом следующего года. Цвета манкунианцев игрок представляет с 2019 года.