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«Манчестер Юнайтед» не стал продавать Мактоминея, «Фулхэм» сделает улучшенное предложение

26 Июля 2024 • 22:34 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как пишет Sky Sports, футболиста хотел заполучить «Фулхэм» и был готов заплатить за игрока 17 миллионов фунтов, однако «красных дьяволов» не устроило это предложение. Отмечается, что лондонский клуб сделает улучшенное предложение в ближайшее время.

В прошлом сезоне британец 32 раза появлялся на поле в чемпионате Англии и семь раз поразил ворота соперников. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Скотта Мактоминая в 32 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Скотт Мактоминай ещё теги
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