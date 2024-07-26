«Манчестер Юнайтед» не стал продавать Мактоминея, «Фулхэм» сделает улучшенное предложение

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как пишет Sky Sports, футболиста хотел заполучить «Фулхэм» и был готов заплатить за игрока 17 миллионов фунтов, однако «красных дьяволов» не устроило это предложение. Отмечается, что лондонский клуб сделает улучшенное предложение в ближайшее время.

В прошлом сезоне британец 32 раза появлялся на поле в чемпионате Англии и семь раз поразил ворота соперников. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Скотта Мактоминая в 32 миллиона евро.