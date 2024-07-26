Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester United Forever.

По данным источника, 23-летний уругваец еще две недели назад согласовал условия личного контракта с «красными дьяволами», а в ближайшие дни трансфер должен быть закрыт полностью.

Утверждается, что это произойдет после согласования перехода Жоау Невеша в «ПСЖ». Подробности сделки пока не раскрываются.

В прошлом сезоне Угарте принял участие в 37 встречах с учетом всех турниров и записал на свой счет три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 45 миллионов евро.