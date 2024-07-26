«Тоттенхэм» заплатит за игрока «Ювентуса» 30-35 млн евро

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как передаёт Sport Mediaset, вингер точно покинет «Ювентус». Футболист не намерен переходить в другие итальянские команды. «Тоттенхэм», который серьёзно заинтересован в футболисте, заплатит за игрока 30-35 миллионов евро. Трансфер будет согласован в ближайшее время.

В прошлом сезоне Федерико 33 раза появлялся на поле в чемпионате Италии и девять раз поразил ворота соперников.

Кьеза выступает за «Ювентус» с лета 2022 года, его трудовой договор с туринцами действует до лета следующего года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 35 миллионов евро.